Меняется механизм валютных ограничений: Что надо учитывать обладателям сбережений в долларах и евро В сентябре Центробанк не отменит ограничения на снятие наличных долларов и евро. Тем не менее определенные валютные послабления уже вводятся. К чему нужно готовиться обладателям валютных сбережений? 29 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Усманов Замир

Что нужно учитывать держателям валютных сбережений?

В начале марта на фоне зaпадных санкций и волaтильности на финансовом рынке Центробанк ограничил оборот наличной вaлюты. Это была вынужденная мера. Она была направлена на стабилизацию ситуации в экономике. Так, регулятор зaпретил покупку наличных физическим лицам и ограничил сумму выдачи с действующих вкладов. Лимит составил 10 000 долларов. Был установлен и срок этих ограничений — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Впрочем, вскоре ограничения стали постепенно снимать. Например, уже с 18 aпреля банки получили возможность продавать наличную валюту физическим лицам. Правда, только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

В августе Центробанк принял несколько важных решений в сфере оборота валюты. В частности, продлил ограничения на снятие наличных со счетов ещё на полгода — до 9 марта 2023 гoда. 1 августа стало известно, что сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 000 долларов США (или эквивалент указанной суммы в евро). Речь идёт о снятии наличных с валютного счёта или вклада. При этом деньги не заморожены. Вкладчики могут их снять в рублях по действующему курсу. Вопрос лишь в том, насколько выгодным он будет для каждого конкретного клиента.

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В конце августа Центробанк ослабил ограничения на выдачу долларов и евро. Раньше банки могли продавать наличные, которые поступили только от физических лиц. Теперь они имеют право использовать валюту от юридических лиц, а также от банков-нерезидентов. При этом сохраняется ограничение — можно купить только те наличные доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля 2022 года.

— То есть получается, что банкам для продажи физлицам разрешили использовать большие объемы наличной валюты, чем раньше (если они есть). По факту это мало что меняет. Банки и раньше неохотно продавали наличную валюту. Обычным россиянам купить просто так доллары и евро в кассе банка по-прежнему будет сложно и невыгодно. Курсы покупки и продажи очень сильно отличаются, — отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Сейчас в первую очередь нужно учитывать риски удержания валют недружественных государств в безналичной форме. Риски в дружественных валютах гораздо ниже. Например, тот же гонконгский доллар, по сути, много лет привязан к доллару США, так что хранение этой валюты может быть более предпочтительным. Такую рекомендацию дал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Как поступить, если требуется снять наличные?

Василий Карпунин отметил, что есть определенные лимиты, свыше которых снять наличные не получится. Можно купить валюту в банке при её наличии в кассе. Если у клиента безналичная валюта, то нужно её поменять на рубли, потом снять рубли и за них в кассе купить наличные.

— В то же время в отношении других валют теперь проблем у покупателей практически не возникает. Нужно помнить, что сохранились ранее введённые ограничения в отношении командировочных, таких средств сотруднику организации может быть выделено не более 5000 долларов. Кроме того, сохраняются прежние ограничения и по остальным позициям — это касается купли-продажи валюты в безналичной форме. Поэтому ожидать каких-либо заметных смягчений валютного регулирования в ближайшие полгода, вероятно, не стоит, — считает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В первую очередь имеющим валютные счета, вклады и другие способы сохранения инвалюты в банках нужно знать о том, что они смогут получить только ту сумму, которая хранилась на счетах на 9 марта 2022 года. Также сумма максимально ограничена — до 10 000. Остальная часть может быть снята только в рублях по курсу на день снятия. При этом обменять рубли на доллары США, евро, фунты стерлингов и другие валюты недружественных стран за пределами нашей страны практически невозможно. Сложность состоит в том, чтобы снять валюту за рубежом, ведь карты российских банков платежных систем Visa и Mastercard не действуют за границей. На эти моменты обратил внимание специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

По его словам, инвесторам сейчас также сложно совершать сделки на фондовом рынке из-за введённых ограничений. Отчасти сказывается отсутствие долларов и евро внутри финансовой системы в России. И высока вероятность того, что будут исчезать из публичного оборота биржевые инструменты, номинированные в валюте недружественных стран. Будет очень сложно внести обеспечение по сделкам и проводить взаимные расчёты между покупателями и продавцами. Возможно, сохранятся электронные расчёты в долларах и евро, но снять их с биржевого счёта уже не получится.

— В перспективе большая часть введённых Минфином и ЦБ ограничений будет сниматься. Ведь бюджет заинтересован в ослаблении курса рубля, чего невозможно будет добиться без либерализации доступа граждан и российских компаний к конвертации валюты за рубли, — считает Георгий Свирин.

Фото © Shutterstock Столкнулись ли вы с валютными ограничениями? 0 Нет, не было никаких проблем Нет, так как не нужна была валюта Да, не мог снять деньги со счета Да, поэтому не держу сбережения в валюте

Авторы Нина Важдаева