В Италии раскрыли причину "секретного триумфа" Путина

"Секретным триумфом" президента России Владимира в Италии назвали развитие сельского хозяйства. Федерико Рампини в статье итальянской Corriere della Sera пишет, что недавно он "поплатился" за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, дал высокую оценку этому российскому сектору экономики.

Рампини добавил, что вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты он дал "ещё и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем", и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки "страшным сценариям". Автор статьи назвал сельское хозяйство "секретным триумфом" Владимира Путина, указав, что ещё помнит те времена, когда американские фермеры "не давали советским гражданам голодать".

"Сейчас это воспоминание осталось где-то в далёком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства", — подчеркивает Рампини.

Жуналист пишет, что с 2000-го до 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвёртое места. Первенство, по его словам, принадлежит Индии и Китаю, но там по 1,4 миллиарда человек, из-за чего страны вынуждены направлять урожаи на внутренние нужды. Автор также указывает, что Запад старается игнорировать ещё одну хорошую новость, которая "особенно нравится" Москве, она связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство.

"Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении", — утверждает автор.

В результате к концу 2022-го российский экспорт должен превысить уровень прошлого года, потому что под контролем Москвы в зависимости от года находится 13-16% мирового экспорта зерна. Рампини также указал на разницу между инфляцией и дефицитом. Он отметил, что в мире изобилие еды, только её плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен. В пример в данном случае он привёл решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления.