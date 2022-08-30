Европа "кинула" бедные страны, заявил аналитик

Рыночная борьба европейских стран, пытающихся запастись топливом в преддверии зимы, оставила бедные страны без энергоресурсов. У них нет денег для оплаты газа по фантастическим ценам, деловые партнёры их "кидают". Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В интервью "Прайму" он пояснил, что сейчас европейские государства скупают сжиженный природный газа, а поставки из США и Катара увеличатся только через несколько лет. Это происходит на фоне санкционного давления на российскую энергетику.

Если говорить о Германии, то, как отмечает эксперт, она "кинула" Индию на СПГ-рынке, национализировав "дочку" "Газпрома" и переведя товар в Европу. При этом азиатские страны, по словам Юшкова, в плане поставок ведут себя скромно. Например, Китай в период карантина остановил производство, затем перешёл на уголь, отказавшись от участия в "борьбе" за СПГ.