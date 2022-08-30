Китай отреагировал на сообщения о новых планах США вооружить Тайвань
В КНР заявили, что продажа США оружия Тайваню нарушает принцип "одного Китая"
КНР потребовала от США прекратить продажу вооружения Тайваню. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сведения о том, что администрация Штатов попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд. Он отметил, что любые контакты Вашингтона и Тайбэя в военной сфере нарушают принцип "одного Китая".
"Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трёх совместных коммюнике Китая и США, поощряет выступающие за "независимость Тайваня" сепаратистские силы и усиливает напряжённость в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним", — подчеркнул Лю Пэнъюй в интервью ТАСС.
США должны прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряжённости в Тайваньском проливе, и администрации нужно следовать заявлению Правительства США, согласно которому оно не поддерживает "независимость Тайваня", отметил дипломат. Как подчеркнул Лю Пэнъюй, чтобы твёрдо отстаивать свой суверенитет и интересы безопасности, Китай будет продолжать принимать решительные и серьёзные меры.
Как сообщал Лайф, в августе в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Администрация США после этого заверила Пекин в приверженности политике "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимала решения сама.
Wikipedia / Tony Tseng