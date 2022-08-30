Китай отреагировал на сообщения о новых планах США вооружить Тайвань

КНР потребовала от США прекратить продажу вооружения Тайваню. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сведения о том, что администрация Штатов попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд. Он отметил, что любые контакты Вашингтона и Тайбэя в военной сфере нарушают принцип "одного Китая".

"Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трёх совместных коммюнике Китая и США, поощряет выступающие за "независимость Тайваня" сепаратистские силы и усиливает напряжённость в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним", — подчеркнул Лю Пэнъюй в интервью ТАСС.