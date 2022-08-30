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30 августа, 03:07
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В Херсоне заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Люди ненавидят Зеленского

Чем больше украинские военные обстреливают Херсонскую область, тем больше её население ненавидит президента Владимира Зеленского и требует проведения референдума. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и ещё больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", — приводит РИА "Новости" слова замглавы областной администрации.

Заявление из Киева о скором взятии Херсонской области под контроль — это "бессмысленные эмоции и рефлексия", уверен Стремоусов. Он считает, что точка невозврата пройдена.

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Как сообщал Лайф, накануне снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном. Российские силы ПВО периодически отражают подобные удары.

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ТАСС

Андрей Григорьев

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