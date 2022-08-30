В Херсоне заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому

Чем больше украинские военные обстреливают Херсонскую область, тем больше её население ненавидит президента Владимира Зеленского и требует проведения референдума. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и ещё больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", — приводит РИА "Новости" слова замглавы областной администрации.