В Херсоне заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Люди ненавидят Зеленского
Чем больше украинские военные обстреливают Херсонскую область, тем больше её население ненавидит президента Владимира Зеленского и требует проведения референдума. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и ещё больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", — приводит РИА "Новости" слова замглавы областной администрации.
Заявление из Киева о скором взятии Херсонской области под контроль — это "бессмысленные эмоции и рефлексия", уверен Стремоусов. Он считает, что точка невозврата пройдена.
Как сообщал Лайф, накануне снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном. Российские силы ПВО периодически отражают подобные удары.
ТАСС