Решил проучить: Сотрудник магазина запер 9-летнего ребёнка в холодильнике

В Новосибирске сотрудник магазина закрыл мальчика в холодильнике. Как сообщает региональное управление СК РФ, поводом стало то, что ребёнок попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

"По версии следствия, 29 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнёва города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина", — сообщает пресс-служба СУ СКР.

Теперь в обстоятельствах этого инцидента разбираются следователи. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. главы Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.