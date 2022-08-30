Мадонна шокировала подписчиков фотосессией в сетчатых чулках

Американская 64-летняя певица Мадонна вновь привела фанатов в шок, снявшись в полуобнажённом виде. Соответствующие снимки и комментарии появились на её странице в соцсети. На фото поп-звезда запечатлена в корсете с полупрозрачным верхом и сетчатых чулках.

Мадонна перекрасилась в розовый цвет и снялась в чулках у унитаза. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

"Иногда нужно просто закрыться в ванной", — написала Мадонна.

На некоторых снимках поп-звезда позирует рядом с унитазом в ванной комнате. Кроме того, она добавила к своему образу золотые и серебряные подвески, кожаные перчатки и лакированные туфли. Также на кадрах заметно, что Мадонна перекрасила волосы в розовый цвет.