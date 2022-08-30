НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 04:03

Крид и Шуфутинский перепели "3 сентября"

Шуфутинский записал ремейк песни "3 сентября" вместе с Егором Кридом

Ремейк песни "3 сентября" выпустят исполнитель шансона Михаил Шуфутинский и певец Егор Крид. Об этом последний сообщил на своей странице в соцсетях.

Подробности камбэка песни неизвестны. Единственное, о чём Крид поведал своим поклонникам, — премьера состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Предвосхищая события, он написал, что это будет "легендарная история". Фанаты восприняли новость о таком альянсе положительно.

В Тюмени по радио четыре часа крутили хит Шуфутинского "Третье сентября"

В Тюмени по радио четыре часа крутили хит Шуфутинского "Третье сентября"

Как сообщал Лайф, ранее Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября". Песня была написана более 25 лет назад и до сих пор остаётся популярной среди разных поколений.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров