Крид и Шуфутинский перепели "3 сентября"

Ремейк песни "3 сентября" выпустят исполнитель шансона Михаил Шуфутинский и певец Егор Крид. Об этом последний сообщил на своей странице в соцсетях.

Подробности камбэка песни неизвестны. Единственное, о чём Крид поведал своим поклонникам, — премьера состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Предвосхищая события, он написал, что это будет "легендарная история". Фанаты восприняли новость о таком альянсе положительно.