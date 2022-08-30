В ЕС предложили бороться с "пропагандой" в России через соцсети
Bloomberg: ФРГ и Франция призвали противостоять "пропаганде" в России через Telegram
Власти Германии и Франции предложили меры по борьбе с некоей "пропагандой" в России. В неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, они выдвинули идею распространять через соцсети курсы и инструменты для обхода цензуры. Об том сообщает Bloomberg.
По информации агентства, документ был подготовлен техническими экспертами из европейских стран. Они предлагают использовать "креативные пути" для распространения в России нужной ЕС информации.
Это в том числе курсы на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры, в том числе в YouTube, в Telegram. Ещё предлагается использовать инструменты для обхода интернет-цензуры, а также готовить информацию для русскоговорящих, проживающих не в России.
Как рассказывал Лайф ранее, польский политолог Конрад Ренкас высказал мнение, что СМИ его страны представят поражение Украины в российской спецоперации как стратегическую победу Киева. Как полагает специалист, вся информация в местных изданиях, касающаяся поражений ВСУ, продолжит подвергаться цензуре.