В ЕС предложили бороться с "пропагандой" в России через соцсети

Власти Германии и Франции предложили меры по борьбе с некоей "пропагандой" в России. В неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, они выдвинули идею распространять через соцсети курсы и инструменты для обхода цензуры. Об том сообщает Bloomberg.

По информации агентства, документ был подготовлен техническими экспертами из европейских стран. Они предлагают использовать "креативные пути" для распространения в России нужной ЕС информации.

Это в том числе курсы на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры, в том числе в YouTube, в Telegram. Ещё предлагается использовать инструменты для обхода интернет-цензуры, а также готовить информацию для русскоговорящих, проживающих не в России.