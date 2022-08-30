Во Франции указали на зависимость Японии от России

В Японии понимают, что страна может зимой остаться без достаточного количества топлива, поэтому не готовы отказаться от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Речь в том числе о проекте "Сахалин-2" — он обеспечивает 10% потребностей Японии. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание напоминает, что японские Mitsubishi и Mitsui не стали выходить из проекта. На этом фоне стало известно решение японских покупателей сжиженного природного газа о продлении контрактов на закупку голубого топлива на Сахалине на прежних условиях.

"60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны", — пишут авторы публикации, поясняя, что именно этим объясняется давление со стороны правительства на бизнес с целью продолжения его сотрудничества с проектом "Сахалин-2".

Газета добавляет, что в Японии может сложиться критическая ситуация в энергетике. Власти уже даже подумывают о законе, который введёт экономию газа.

Как сообщал Лайф, ранее министр экономики Японии официально подтвердил, что Токио сохранит интересы в проекте "Сахалин-2".