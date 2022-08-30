Германия и Франция предложили сделать выдачу виз россиянам дольше и дороже

Германия и Франция не поддержали полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документ с позициями этих стран, направленный другим государствам Евросоюза.

"Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз", — указали в Париже и Берлине.

При этом страны предлагают тщательно проверять заявления россиян на предмет возможных угроз безопасности. Однако власти призывают не недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях, что в особенности относится к будущим поколениям.

"Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с Правительством РФ", — говорится в тексте.

Как дополняет издание Politico, в направленном документе Париж и Берлин предлагают вместо полного запрета выдачи виз договориться о замедлении и удорожании этого процесса. ЕС должен вести борьбу за "сердца и умы" россиян, которые "не отвернулись от Запада окончательно", добавили власти государств.