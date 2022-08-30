В Москве назвали тройки самых популярных женских и мужских имён в 2022 году

Самыми популярными именами для новорождённых в Москве с начала 2022 года являются София и Александр. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

"Самыми популярными детскими именами в 2022 году остаются Александр (так назвали 1565 мальчиков) и София (Софья) — этим именем названо 1790 девочек", — сказала исполняющая обязанности начальника управления Светлана Уханева.

В тройке популярных имён среди мальчиков также находятся Михаил и Максим. У девочек родители чаще других выбирают Марию и Анну. При этом в столице набирают популярность и редкие имена, например: Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам — их выбор с начала года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также популярнее становится имя Лев, которое в 2019-м было на девятом месте, а в текущем году — уже на четвёртом.

"Устойчивый рост популярности в топ-10 обретает имя Матвей: с 2019 года каждый год оно поднимается на одну позицию вверх. А женское имя Василиса только в 2022 году вошло в топ-10 популярных имён и заняло девятое место", — заключила Уханева.