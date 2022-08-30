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30 августа, 05:56

В Москве назвали тройки самых популярных женских и мужских имён в 2022 году

Софья и Александр стали самыми популярными именами для новорождённых в Москве

Самыми популярными именами для новорождённых в Москве с начала 2022 года являются София и Александр. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

"Самыми популярными детскими именами в 2022 году остаются Александр (так назвали 1565 мальчиков) и София (Софья) — этим именем названо 1790 девочек", — сказала исполняющая обязанности начальника управления Светлана Уханева.

В тройке популярных имён среди мальчиков также находятся Михаил и Максим. У девочек родители чаще других выбирают Марию и Анну. При этом в столице набирают популярность и редкие имена, например: Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам — их выбор с начала года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также популярнее становится имя Лев, которое в 2019-м было на девятом месте, а в текущем году — уже на четвёртом.

Эти имена носят мужчины, которые тиранят жён по полной

Эти имена носят мужчины, которые тиранят жён по полной

"Устойчивый рост популярности в топ-10 обретает имя Матвей: с 2019 года каждый год оно поднимается на одну позицию вверх. А женское имя Василиса только в 2022 году вошло в топ-10 популярных имён и заняло девятое место", — заключила Уханева.

А ранее Лайф назвал четыре имени, носительницы которых являются самыми закомплексованными женщинами. Их хозяйки — настоящие скромницы. Они настолько не уверены в себе, что превращаются в закомплексованных монашек. Верные и покорные жёны, кто никогда ничего для себя не попросит.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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