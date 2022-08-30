Жители США никогда не узнают о важной детали про Украину о сотрудничестве националистов с режимом Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны, ведь им не расскажут. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, западная пресса игнорирует то, что Западная Украина воевала на стороне фашистов, в том числе против Армии США, чего обычные американцы никогда не узнают. В нынешнее время европейские и американские СМИ не заметят, что Европа поддерживает "бандеровских нацистов на Украине".

"Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идёт в полном невежестве к своей смерти", — добавил Робертс.