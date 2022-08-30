Американцам раскрыли важную деталь про Украину, о которой им не расскажут в СМИ
Политолог Робертс указал на коллаборационизм Украины, о котором не узнают граждане США
Жители США никогда не узнают о важной детали про Украину о сотрудничестве националистов с режимом Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны, ведь им не расскажут. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, западная пресса игнорирует то, что Западная Украина воевала на стороне фашистов, в том числе против Армии США, чего обычные американцы никогда не узнают. В нынешнее время европейские и американские СМИ не заметят, что Европа поддерживает "бандеровских нацистов на Украине".
"Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идёт в полном невежестве к своей смерти", — добавил Робертс.
Ранее Лайф писал, что Киев использует устаревшие военные методички США для борьбы с Россией. Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц пояснил, что документ, разработанный в 2013 году, предусматривает активное участие диверсионных подразделений.
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