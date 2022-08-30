Украинские войска начали обстрел ЗАЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Вооружённые силы Украины утром 30 августа вновь начали обстрел территории Запорожской АЭС и береговой линии Энергодара, сообщили власти города.

"Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", — сказано в телеграм-канале городских властей.

По их данным, причиной обстрелов является намерение Киева сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. В данный момент обстрелы продолжаются. Жителей Энергодара просят переместиться в безопасное место и оказывать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.