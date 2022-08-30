Украинские войска начали обстрел ЗАЭС для срыва миссии МАГАТЭ
ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины утром 30 августа вновь начали обстрел территории Запорожской АЭС и береговой линии Энергодара, сообщили власти города.
"Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", — сказано в телеграм-канале городских властей.
По их данным, причиной обстрелов является намерение Киева сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. В данный момент обстрелы продолжаются. Жителей Энергодара просят переместиться в безопасное место и оказывать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.
Ранее Лайф писал, что миссия (МАГАТЭ) отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. В ведомстве уточнили, что миссия внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ему ущербе.
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