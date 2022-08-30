Отношения строятся на равноправии: МИД РФ ответил на обвинения в "злоупотреблении" дружбы с Сербией

Отношения Москвы и Белграда строятся на уважении и взаимопонимании, Россия не пытается злоупотребить ими. Об этом заявили в МИД РФ в ответ на упрёки вице-премьера Сербии Зораны Михайлович в сторону главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — указали в МИД РФ.

Также в ведомстве добавили, что Михайлович плохо ориентируется в текущей ситуации отношений двух стран, ведь между российской и сербской сторонами достигнуто полное взаимопонимание по важным вопросам. В контактах российские официальные лица открыто излагают Белграду видение ситуации на Украине, заметили в МИД.

"Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию", — уточнили в ведомстве, добавив, что речь идёт о суверенном выборе, с которым не могут смириться на Западе.