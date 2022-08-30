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30 августа, 06:27

Россиянам объяснили, как, не тратя денег, сэкономить электроэнергию в квартире

Учёный Кашкин посоветовал умнее использовать домашние приборы для экономии электроэнергии

Для экономии электроэнергии стоит следить за бытовыми приборами, избавляя их от накипи и пыли. Как рассказал Лайфу доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, не все прописанные в Интернете советы помогут сэкономить.

Так, активное продвижение маркетологами идеи о необходимости покупки бытовой техники с классом энергопотребления А++ подойдёт не каждому. Дело в том, что расход электричества у них действительно меньше, однако цены на сами устройства высокие. Таким образом, вложения с учётом стоимости электроэнергии окупятся в лучшем случае только через 50 лет. Поэтому лучше использовать уже имеющиеся в наличии приборы более разумно.

"Например, не ставьте холодильник рядом с трубой отопления. Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лёд. Система размораживания топит лёд, для чего снова расходуется дополнительная электроэнергия", — рассказал эксперт.

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По словам Кашкина, также важно пользоваться крышками при приготовлении пищи на электрической плите, ведь для испарения воды требуется много энергии. А нагревать воду гораздо экономнее с помощью электрического чайника. Ещё рекомендуется регулярно обслуживать бытовую технику: периодически очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, а также удалять пыль из системного блока персонального компьютера, очищать пылесос, не доводя контейнер или мешок до переполненного состояния.

Вместе с тем для экономии электроэнергии стоит избавиться от привычки держать постоянно включёнными в розетку различные электроприборы, в том числе телевизоры, компьютеры, принтеры и домашние кинотеатры. Однако выключать из сети неиспользуемые зарядные устройства для телефона или планшета смысла нет, подчеркнул доцент. Дело в том, что за год расходы от них в пассивном состоянии не превысят и 20 рублей. Хотя с точки зрения противопожарной безопасности, отметил Кашкин, зарядки лучше включать в розетку лишь по мере необходимости, ведь из-за перепадов напряжения в сети зарядное устройство может загореться.

Ранее эксперт Вера Москвина назвала технику, которую нужно выключать в доме перед отъездом в отпуск. По её словам, это необходимо для безопасности и экономии на счетах.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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