Стремоусов: В Херсоне ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована в микрорайоне Таврический в Херсоне. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На Таврическом была активизация. Но всё там нормально, всё под контролем. Все уничтожены", — сказал он.