НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 06:54

Стремоусов: В Херсоне ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована в микрорайоне Таврический в Херсоне. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На Таврическом была активизация. Но всё там нормально, всё под контролем. Все уничтожены", — сказал он.

Ликвидировали более 100 бойцов: ВС РФ уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова" в районе Марганца

Ликвидировали более 100 бойцов: ВС РФ уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова" в районе Марганца

Ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области лишь сильнее ненавидят президента Украины Владимира Зеленского из-за постоянных обстрелов региона. Заявление из Киева о скором взятии Херсонской области под контроль — это "бессмысленные эмоции и рефлексия", уверен он.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров