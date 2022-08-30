Стремоусов: В Херсоне ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ
Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована в микрорайоне Таврический в Херсоне. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На Таврическом была активизация. Но всё там нормально, всё под контролем. Все уничтожены", — сказал он.
Ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области лишь сильнее ненавидят президента Украины Владимира Зеленского из-за постоянных обстрелов региона. Заявление из Киева о скором взятии Херсонской области под контроль — это "бессмысленные эмоции и рефлексия", уверен он.
VK / Минобороны России