31 декабря — выходной: В России утвердили календарь нерабочих и праздничных дней в 2023 году

Правительство России утвердило график выходных дней в 2023 году. Как сообщает пресс-служба кабмина, на новогодних праздниках россияне будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

"В новом году 1-е и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", — пояснили в правительстве.

Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, также выходными будет период с 6-го по 9 мая. Кроме того, нерабочими будут дни с 23-го по 26 февраля, с 10-го по 12 июня, с 4-го по 6 ноября и 8 марта. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Календарь выходных дней в 2023 году. Фото © Telegram-канал Правительства РФ