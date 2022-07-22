В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

Госдума предложила закрепить право граждан на законный выходной в день рождения, соответствующее обращение парламентарии направили в Минтруд РФ. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил депутат Олег Матвейчев.

"Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал Матвейчев и добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам.

В беседе с телеканалом "360" Матвейчев отметил, что такая мера только усилит единодушие в обществе. По словам депутата, гибкие рабочие графики уже практикуют крупные корпорации и средний бизнес: в рамках корпоративной культуры в случае праздника сотрудникам дают укороченный рабочий день.

"Праздники бывают не только государственные, религиозные, но и личные. Мера будет способствовать большей солидарности в обществе, гуманизации нашего законодательства, большему единению", — заключил парламентарий.