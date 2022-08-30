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30 августа, 07:12

В Херсоне начальника дежурной части ГИБДД подорвали в авто вместе с дочкой и женой

В Херсоне подорвали автомобиль начальника дежурной части ГИБДД

В Херсоне подорвали автомобиль Seat, в котором находился врио начальника дежурной части ГИБДД Снешин с женой и восьмилетней дочерью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, на проезжей части в Паровозном переулке города под бетонные блоки было заложено радиоуправляемое взрывное устройство, начинённое рублеными гвоздями (мощность — порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте). Примерно в 8:00 машину подорвали.

В результате происшествия пассажиры не пострадали, оказались только повреждены лобовое стекло и решётка радиатора. По статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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