В Херсоне начальника дежурной части ГИБДД подорвали в авто вместе с дочкой и женой

В Херсоне подорвали автомобиль Seat, в котором находился врио начальника дежурной части ГИБДД Снешин с женой и восьмилетней дочерью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, на проезжей части в Паровозном переулке города под бетонные блоки было заложено радиоуправляемое взрывное устройство, начинённое рублеными гвоздями (мощность — порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте). Примерно в 8:00 машину подорвали.

В результате происшествия пассажиры не пострадали, оказались только повреждены лобовое стекло и решётка радиатора. По статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.