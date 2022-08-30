Мишустин сменил главу Росморречфлота

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева, выходящего на пенсию. На этот пост он назначил его заместителя Захария Джиоева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию", — говорится в сообщении.

Джиоев пришёл на работу в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок в 2011 году. В 2015-м возглавил управление экономики и финансов. В 2019 году Захарий Джиоев занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.