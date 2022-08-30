Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин назначил Джиоева главой Росморречфлота вместо уходящего на пенсию Лаврищева
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева, выходящего на пенсию. На этот пост он назначил его заместителя Захария Джиоева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию", — говорится в сообщении.
Джиоев пришёл на работу в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок в 2011 году. В 2015-м возглавил управление экономики и финансов. В 2019 году Захарий Джиоев занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.
Ранее Лайф рассказывал, что российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие. Об этом заявил почётный научный руководитель Саровского ядерного центра, академик Радий Илькаев.
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