Россияне пожаловались на требование сдавать при госпитализации ПЦР-тесты за свой счёт

Всероссийский союз пациентов пожаловался в Минздрав России на больницы, которые требуют при плановой госпитализации результаты ПЦР-теста на ковид, но не предлагают его сдать бесплатно по ОМС. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Пациент вынужден выполнять данное исследование за свой счёт. Это нарушает право на получение бесплатной медицинской помощи, записанное в ст. 11 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", — говорится в письме союза, направленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В обращении сопредседатели союза Ян Власов и Юрий Жулев указали, что при этом больницы ссылаются на Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год, в которой бюджет на данные цели якобы не заложен. В результате в большинстве случаев страдают люди с хроническими инвалидизирующими заболеваниями. Эти пациенты нуждаются в неоднократных госпитализациях для курсовых многолетних лечений, а регулярное тестирование стоимостью две тысячи рублей негативно сказывается на их бюджете.

Кроме того, большинство россиян не обращаются в вышестоящие инстанции, опасаясь получить отказ в госпитализации и осложнить отношения с медработниками. А ещё представляющие интересы пациентов в рамках программы ОМС медицинские страховые организации в ответ на обращения граждан РФ заверяют, что ПЦР-тест является платной услугой.

Минздрав в ответ на обращение союза сообщил, что "временный порядок приёма пациентов медорганизациями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" не устанавливает правила проведения лабораторного исследования на наличие ковида перед плановой организацией на догоспитальном этапе. Необходимость в проведении анализа есть только при наличии медицинских показаний. Кроме того, ПЦР-тесты делаются за счёт средств ОМС, расходы на это включены в стоимость лечения и заложены в Программу госгарантий на 2022 год, сообщили в министерстве. Следовательно, требование предоставить результаты анализа на ковид до госпитализации является необоснованным отказом застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. В качестве наказания за это нарушение больнице назначаются штрафные санкции.