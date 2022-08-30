В России выявили больше 37 тысяч новых заражений ковидом, а число смертей стало максимальным с 21 мая
В России выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует во вторник федеральный оперштаб. 94 человека за тот же период скончались от ковида. Количество зафиксированных за сутки смертей стало максимальным с 21 мая. Число выздоровевших за сутки пациентов составило 36 729.
Всего с начала пандемии в России выявлено 19 482 648 случаев заражений коронавирусной инфекцией, общее количество смертей — 384 254.
Ранее Лайф рассказывал, что желающих вакцинироваться от ковида предостерегли от употребления алкоголя. Так, в случае с назальной вакциной спиртное не стоит пить как минимум первые трое суток.