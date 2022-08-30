В России выявили больше 37 тысяч новых заражений ковидом, а число смертей стало максимальным с 21 мая

В России выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует во вторник федеральный оперштаб. 94 человека за тот же период скончались от ковида. Количество зафиксированных за сутки смертей стало максимальным с 21 мая. Число выздоровевших за сутки пациентов составило 36 729.