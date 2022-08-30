Участие в челлендже для "Тиктока" обернулось для 16-летней школьницы переломом шеи в трёх местах
Сара Платт на больничной койке. Фото из соцсетей
Юная хоккеистка из США Сара Платт сломала шею в трёх местах и буквально чудом не погибла во время участия в опасном TikTok-челлендже с говорящим названием "крушитель черепов" (skull breaker challenge). Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошёл ещё в 2020 году, но Сара до сих пор проходит реабилитацию после тяжёлой травмы и стала амбассадором безопасной интернет-среды, не уставая предупреждать подростков: игры "на слабо" могут быть опасны для жизни.
Два года назад Сара повелась на уговоры своих друзей и согласилась снять вирусное видео для участия в популярном челлендже. По сюжету школьнице должны были выбить ноги, чтобы она упала на спину и, если "повезёт", ударилась головой, — такое видео собрало бы больше "лайков". Ролик действительно получился зрелищным: Сара крайне неудачно приземлилась на голову и сломала себе три шейных позвонка. Её доставили в больницу в бессознательном состоянии и с огромным трудом вернули с того света.
"Мы думали, что съёмка видео для TikTok будет весёлой и забавной, но на самом деле это не так. И я очень хочу, чтобы люди знали, что так делать нельзя, потому что это может закончиться тем, что кто-то пострадает", — рассказывает девушка.
Ранее Лайф писал, как у стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить.