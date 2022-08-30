На Алтае врачи исписали медкарту пенсионерки матерными словами
На Алтае пенсионерке написали в медкарте матерное слово за частые вызовы скорой помощи
Надпись в медкарте алтайской пенсионерки. Обложка © Telegram / Mash Siberia
В Алтайском крае врачи местной больницы написали в медкарте 90-летней пенсионерки матерное слово, которое означает "надоела", из-за того что она слишком часто вызывала скорую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Женщина-долгожительница из села Волчиха страдает многими болезнями, в том числе бронхиальной астмой и гипертонией. По словам её родственников, госпитализировать пенсионерку отказываются, поэтому вызывать карету скорой помощи ей приходится раз в неделю, а то и через день.
Когда дочь пенсионерки пришла в Волчихинскую ЦРБ за рецептами, карта оказалась исписана нелестными комментариями, сделанными розовым маркером. Дежурный медик открестилась от такого рода "вандализма", однако кто это сделал, не уточнила.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине двое избили и оплевали пенсионерку после замечания из-за громкой речи. Мужчины никак не реагировали на замечания других пассажиров. Одна из пенсионерок попросила парочку говорить тише, а те в ответ ударили женщину по лицу и голове.
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