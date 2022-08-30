На Алтае врачи исписали медкарту пенсионерки матерными словами

В Алтайском крае врачи местной больницы написали в медкарте 90-летней пенсионерки матерное слово, которое означает "надоела", из-за того что она слишком часто вызывала скорую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Женщина-долгожительница из села Волчиха страдает многими болезнями, в том числе бронхиальной астмой и гипертонией. По словам её родственников, госпитализировать пенсионерку отказываются, поэтому вызывать карету скорой помощи ей приходится раз в неделю, а то и через день.

Когда дочь пенсионерки пришла в Волчихинскую ЦРБ за рецептами, карта оказалась исписана нелестными комментариями, сделанными розовым маркером. Дежурный медик открестилась от такого рода "вандализма", однако кто это сделал, не уточнила.