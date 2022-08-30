Учёные выяснили, почему египтяне строили пирамиды именно на плато Гиза
PNAS: Древние египтяне использовали ныне пересохший приток Нила для постройки пирамид
Фараоны IV династии Древнего Египта выбрали плато Гиза для строительства пирамид из-за удобного расположения рядом с протоком Нила. К такому выводу пришли французские и египетские археологи, опубликовавшие результаты в журнале PNAS.
Для исследования они брали отложения пыльцы в породах бывшей поймы Нила, чтобы понаблюдать за изменениями его течения в окрестностях Гизы на протяжении восьми тысяч лет.
"Эти замеры показали, что Нил обмелел в конце династического периода истории Древнего Египта, однако во времена правления Хуфу, Хафры и Менкауры этот проток оставался судоходным, что позволяло использовать его для доставки стройматериалов", — указывается в статье.
Строительство пирамиды Хеопса по приказу фараона Хуфу было начато в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Он правил во времена четвёртой династии, когда и были построены все "великие пирамиды" древнего царства. Все они находятся на плато Гиза, расположенного примерно в 25 километрах от Каира.
Ранее Лайф писал, что в израильской пустыне обнаружили роскошный особняк возрастом 1200 лет. Хорошо продуманные и построенные сводчатые проходы давали доступ к цистернам с холодной водой, а сами коридоры спасали прохладой от палящего снаружи солнца пустыни.
Новости
В России выявили больше 37 тысяч новых заражений ковидом, а число смертей стало максимальным с 21 мая
сегодня в 08:12
Участие в челлендже для "Тиктока" обернулось для 16-летней школьницы переломом шеи в трёх местах
сегодня в 08:03
Центр занятости Москвы поможет сотрудникам IKEA найти работу
сегодня в 08:00
Unsplash