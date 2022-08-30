В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава Запорожья Балицкий: Особых надежд на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС у нас нет
Власти Запорожской области не питают каких-либо особых надежд по поводу визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава администрации области Евгений Балицкий.
"Мы, конечно, используем эту ситуацию максимально, чтобы объективно и честно показать, кто обстреливает, с какой стороны летят снаряды, какие снаряды. Глупо было бы занимать позицию обиженного. Большой надежды на МАГАТЭ у нас нет", — сказал он в интервью RT.
Местные власти обеспечат безопасность миссии, добавил глава администрации, покажут участникам места обстрелов и сделают всё, "чтобы те, кто хотят услышать, услышали".
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны США допускает причастность украинских военных к обстрелу Запорожской АЭС. По мнению представителя ведомства, власти Украины знают о возможных последствиях боевых действий у атомной электростанции и стараются минимизировать риски.
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