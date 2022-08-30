НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 08:28

В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава Запорожья Балицкий: Особых надежд на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС у нас нет

Власти Запорожской области не питают каких-либо особых надежд по поводу визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава администрации области Евгений Балицкий.

"Мы, конечно, используем эту ситуацию максимально, чтобы объективно и честно показать, кто обстреливает, с какой стороны летят снаряды, какие снаряды. Глупо было бы занимать позицию обиженного. Большой надежды на МАГАТЭ у нас нет", — сказал он в интервью RT.

Местные власти обеспечат безопасность миссии, добавил глава администрации, покажут участникам места обстрелов и сделают всё, "чтобы те, кто хотят услышать, услышали".

Украинские войска начали обстрел ЗАЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Украинские войска начали обстрел ЗАЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Ранее Лайф писал, что Министерство обороны США допускает причастность украинских военных к обстрелу Запорожской АЭС. По мнению представителя ведомства, власти Украины знают о возможных последствиях боевых действий у атомной электростанции и стараются минимизировать риски.

Обложка ©

Telegram-канал Евгения Балицкого

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров