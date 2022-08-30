В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Мы, конечно, используем эту ситуацию максимально, чтобы объективно и честно показать, кто обстреливает, с какой стороны летят снаряды, какие снаряды. Глупо было бы занимать позицию обиженного. Большой надежды на МАГАТЭ у нас нет", — сказал он в интервью RT.