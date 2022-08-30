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30 августа, 08:35

Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Тарасова заявила, что не сталкивалась с дискриминацией в США

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что во время своего визита в США она активно посещает тренировки местных спортсменов.

"В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо", — заявила Тарасова РБК.

Она также заметила, что в Штатах не сталкивалась с какой-либо дискриминацией или иными проблемами похожего рода.

"Не придумывайте": Тарасова заявила, что не собирается надолго оставаться в США

"Не придумывайте": Тарасова заявила, что не собирается надолго оставаться в США

Ранее Лайф сообщал, что Татьяна Тарасова уехала в США из России с частным визитом, который никак не связан с состоянием её здоровья. При этом уже 5 сентября тренер вернётся обратно в РФ.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев

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