Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что во время своего визита в США она активно посещает тренировки местных спортсменов.

"В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо", — заявила Тарасова РБК.

Она также заметила, что в Штатах не сталкивалась с какой-либо дискриминацией или иными проблемами похожего рода.