"Локомотив" получил первые 6 миллионов евро за трансфер Бека Бека
Московский "Локомотив" получил первый транш в размере шести миллионов евро от французской "Ниццы" за переход полузащитника Алексиса Бека Бека. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
Соответствующую информацию инсайдеру сообщили в стане железнодорожников. При этом, когда "Локомотив" получит остальные деньги за переход Бека Бека, не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что француз Алексис Бека Бека стал игроком "Ниццы". За переход клуб из Франции заплатил 12 миллионов евро плюс ещё два миллиона в виде различных бонусов.
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ТАСС / Гавриил Григоров