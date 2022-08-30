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30 августа, 08:45

"Локомотив" получил первые 6 миллионов евро за трансфер Бека Бека

Московский "Локомотив" получил первый транш в размере шести миллионов евро от французской "Ниццы" за переход полузащитника Алексиса Бека Бека. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Соответствующую информацию инсайдеру сообщили в стане железнодорожников. При этом, когда "Локомотив" получит остальные деньги за переход Бека Бека, не сообщается.

"Прибыл юнцом, уезжаю мужчиной": Бека-Бека попрощался с "Локомотивом" перед переходом в "Ниццу"

"Прибыл юнцом, уезжаю мужчиной": Бека-Бека попрощался с "Локомотивом" перед переходом в "Ниццу"

Ранее Лайф сообщал, что француз Алексис Бека Бека стал игроком "Ниццы". За переход клуб из Франции заплатил 12 миллионов евро плюс ещё два миллиона в виде различных бонусов.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Шамиль Гаджиев

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