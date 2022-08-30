"Локомотив" получил первые 6 миллионов евро за трансфер Бека Бека

Московский "Локомотив" получил первый транш в размере шести миллионов евро от французской "Ниццы" за переход полузащитника Алексиса Бека Бека. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Соответствующую информацию инсайдеру сообщили в стане железнодорожников. При этом, когда "Локомотив" получит остальные деньги за переход Бека Бека, не сообщается.