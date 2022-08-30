Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

В результате столкновения в Ярославской области бензовоза, легкового автомобиля и скорой помощи погибла бригада медиков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в телеграм-канале.

Пожар в результате аварии с бензовозом в Ярославской области. Видео © МЧС России

"В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой <...>. К сожалению, вся бригада погибла", — написал он.

ДТП произошло на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. По словам Евраева, в настоящий момент ситуация находится под контролем, жизни людей ничего не угрожает.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе МЧС России, в результате ДТП погибло три человека. Кроме того, огонь распространился на два жилых одноэтажных дома. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Для ликвидации огня привлечено 45 человек и 16 единиц техники.