Challenges: "Газпром" уведомил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа

"Газпром" выслал французской энергетической корпорации Engie уведомление о сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.

В материале отмечается, что причиной этому стали разногласия между сторонами по реализации контрактов. При этом в Engie напомнили, что "Газпром" значительно сократил поставки газа с момента эскалации конфликта на Украине.

По данным издания, во французской компании приняли меры, чтобы "значительно уменьшить" возможные последствия снижения экспорта голубого топлива. А ранее глава комиссии по регулированию энергетики Эммануэль Варгон подчеркнула, что стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%.