США и европейские партнёры придумывают различные тезисы о "русской агрессии", которые заседают в головах жителей этих стран. Таким образом они пытаются переложить ответственность на Россию за экономические кризисы, бушующие сейчас в государствах. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член экспертного клуба "Дигория" – политолог Гарник Туманян.

"Призрак кризиса бродит по Европе — энергетическая и финансовая катастрофа нависли даже над лидерами европейской экономики. Неукоснительное подчинение решениям Белого дома привело к масштабным проблемам практически во всех сферах жизни", — сказал он.

По словам эксперта, самый актуальный вызов для европейцев — выживание в условиях практически полного отсутствия энергоресурсов. Как следствие таких сложностей — взрывоопасное недовольство населения и бизнеса. Туманян отметил, что европейские предприниматели имеют ресурсы для противодействия руководящим элитам, но у них нет никакой политической воли для отстаивания собственных интересов. По его словам, в головах среднестатистических жителей Европы засела мысль о "русской агрессии", которая теперь "пожинает свои плоды": появляются новые аналогии, применяющиеся в качестве лозунгов.

"Таким образом, американские и европейские элиты пытаются перебросить свою ответственность за новые кризисы в различных сферах экономики на Россию, обозначая это яркими фразами наподобие "Инфляция Путина" или "Война Путина", — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что серьёзное снижение уровня жизни в Европе оказалось неприемлемым для местного населения, привыкшего к удобствам, полученным за счёт активного перекачивания ресурсов из менее благополучных стран. Именно поэтому, уверен эксперт, в ЕС нет единства по санкционной политике, а рестрикции становятся причиной раскола в союзе.

Хотя ещё более-менее прагматично настроены страны Центральной Европы, которые находятся в зависимости от экономических отношений с Россией. Так, отметил политолог, Германия и Австрия несут колоссальные издержки и теперь пытаются сгладить острые внешнеполитические углы. Некоторый баланс прочности также остался у Франции, несмотря на готовность её населения закупаться дровами и соответствующими печами к зиме. В плачевном состоянии находится и Великобритания. По словам Туманяна, экономия электроэнергии в этой стране приводит к снижению уровня температурного режима в соцучреждениях, а из-за растущих издержек приостанавливаются целые производственные комплексы.

"Что касается военной безопасности, следствием популистского подхода к политике и русофобии руководителей страны стало критическое снижение объёмов доступной военной техники. Иссякла не только возможность направления новых вооружений на Украину, но и возможность обеспечивать собственные войска", — отметил эксперт.

В то время как страны ЕС договариваются о новых антироссийских санкциях, цена за одну тысячу кубических метров газа перевалила за 3500 долларов и продолжает расти. Даже Bloomberg сообщает о возможности РФ прекратить поставки голубого топлива в Европу более чем на год без негативных последствий для собственной экономики, добавил Туманян. Москва продолжает продавать газ западным странам лишь в качестве жеста доброй воли, а не из-за необходимости.

"Получается, что лидеры западных стран меньше заботятся о своём населении, чем руководство России, которое, несмотря на санкции, последовательно выполняет все контрактные обязательства и показывает всему миру, что Россия — куда более надёжный партнёр, чем западные страны", — заключил политолог.