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30 августа, 09:41

На одной из улиц Москвы заметили двухголового голубя

Голубя с необычной мутацией заметили в одном из столичных районов — Котловке. По словам местных жителей, у птицы две головы. Кадры обнародовал телеграм-канал "Московские новости".

Голубь-мутант разгуливает в районе Котловки. Видео © t.me / Московские новости

Двухголовый голубь разгуливал по улице и сразу же привлёк внимание местных жителей. Судя по кадрам, одна из голов у птицы никак не задействована, а просто свисает с шеи. Но эта весьма неудобная мутация нисколько не мешает голубю: он спокойно передвигается и без труда клюёт зёрна.

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А ранее удав вместе с петербуржцами поплавал в Финском заливе и вызвал восторг у детей. Восторженные свидетели его сразу же окружили: фотографировали и гладили. Позже выяснилось, что рептилию принесла на пляж местная жительница, чтобы её питомец смог насладиться последними тёплыми деньками и позагорать на солнышке.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Московские новости

Оксана Попова

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