Житель Волгограда на электросамокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера
Житель Волгограда сбил на электросамокате 75-летнего пенсионера, от полученных травм пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, всё случилось в ночное время 27 августа. 35-летний мужчина двигался по пешеходной дорожке Астраханского моста и из-за невнимательности сбил идущего навстречу пенсионера. Тот упал и ударился головой об асфальт.
В результате наезда потерпевший с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание помощи, скончался. Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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