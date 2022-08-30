Житель Волгограда на электросамокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера

Житель Волгограда сбил на электросамокате 75-летнего пенсионера, от полученных травм пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, всё случилось в ночное время 27 августа. 35-летний мужчина двигался по пешеходной дорожке Астраханского моста и из-за невнимательности сбил идущего навстречу пенсионера. Тот упал и ударился головой об асфальт.

В результате наезда потерпевший с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание помощи, скончался. Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности".