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30 августа, 09:48

Над Севастополем система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике в пригороде Севастополя

Российские средства противовоздушной обороны сегодня днём сбили беспилотный летательный аппарат в пригороде Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на данный момент ситуация находится под контролем.

"Сегодня днём в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", — написал он в телеграм-канале.

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Несколько дней назад в Севастополе вновь сработала система ПВО. Украинский дрон был уничтожен над морем в районе мыса Херсонес.

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ТАСС / Минобороны России

Оксана Попова

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