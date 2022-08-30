Над Севастополем система ПВО сбила беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сегодня днём сбили беспилотный летательный аппарат в пригороде Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на данный момент ситуация находится под контролем.

"Сегодня днём в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", — написал он в телеграм-канале.