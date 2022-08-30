Кремль назвал единственный фактор, мешающий поставкам российского газа в Европу

Поставкам российского газа в Европу не мешает ничего, кроме технологических проблем, вызванных санкциями Запада. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия была и остаётся готовой выполнять все свои обязательства. Таким образом, представитель Кремля гарантировал, что поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" будут возобновлены после ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.