Кремль назвал единственный фактор, мешающий поставкам российского газа в Европу
Песков: Поставкам российского газа в Европу мешают только санкции
Поставкам российского газа в Европу не мешает ничего, кроме технологических проблем, вызванных санкциями Запада. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия была и остаётся готовой выполнять все свои обязательства. Таким образом, представитель Кремля гарантировал, что поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" будут возобновлены после ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
"Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает", — сказал Песков.
Лайф уже сообщал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
ТАСС / dpa / picture-alliance