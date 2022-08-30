НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 09:48

Кремль назвал единственный фактор, мешающий поставкам российского газа в Европу

Песков: Поставкам российского газа в Европу мешают только санкции

Поставкам российского газа в Европу не мешает ничего, кроме технологических проблем, вызванных санкциями Запада. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия была и остаётся готовой выполнять все свои обязательства. Таким образом, представитель Кремля гарантировал, что поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" будут возобновлены после ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

"Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает", — сказал Песков.

Подсчитаны потери Евросоюза от остановки "Северного потока" на три дня

Подсчитаны потери Евросоюза от остановки "Северного потока" на три дня

Лайф уже сообщал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров