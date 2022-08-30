Песков: Власти РФ продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности

Власти России под руководством президента Владимира Путина продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Экономическому блоку удаётся поддерживать под руководством президента макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", — сказал он журналистам.

Сейчас в мире есть большие сложности с прогнозированием, ведь оно становится чрезвычайно сложным и в каких-то областях невозможным, указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о трудностях с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года. Также он обратил внимание на динамичное изменение общемировой ситуации не в лучшую сторону.