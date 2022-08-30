Песков: Власти РФ продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности
Власти России под руководством президента Владимира Путина продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Экономическому блоку удаётся поддерживать под руководством президента макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", — сказал он журналистам.
Сейчас в мире есть большие сложности с прогнозированием, ведь оно становится чрезвычайно сложным и в каких-то областях невозможным, указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о трудностях с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года. Также он обратил внимание на динамичное изменение общемировой ситуации не в лучшую сторону.
Ранее в Британии перечислили три причины устойчивости России. По данным издания The Economist, первым фактором называются грамотные действия Центробанка, который очень быстро принял меры по недопущению экономического кризиса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.
АГН "Москва" / Игорь Иванко