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30 августа, 09:52

Песков: Власти РФ продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности

Власти России под руководством президента Владимира Путина продолжат работу по поддержанию макроэкономической стабильности в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Экономическому блоку удаётся поддерживать под руководством президента макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", — сказал он журналистам.

Сейчас в мире есть большие сложности с прогнозированием, ведь оно становится чрезвычайно сложным и в каких-то областях невозможным, указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о трудностях с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года. Также он обратил внимание на динамичное изменение общемировой ситуации не в лучшую сторону.

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Ранее в Британии перечислили три причины устойчивости России. По данным издания The Economist, первым фактором называются грамотные действия Центробанка, который очень быстро принял меры по недопущению экономического кризиса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.

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АГН "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев

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