Песков: За иррациональные шаги Европы в газовом вопросе расплачиваются простые граждане
За необъяснимые решения Евросоюза в ситуации с газом приходится платить простым европейцам. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По просьбе сотрудников СМИ он прокомментировал трудности с возвращением России турбины для газопровода "Северный поток". На фоне этих проблем и остановки других агрегатов для ремонта сейчас задействуется лишь часть от мощности этого газопровода, напомнил представитель Кремля.
"Это относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам", — сказал Песков.
Как уже рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины.
Сейчас работает единственная турбина "Северного потока", но и та будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Уже подсчитано, что страны Евросоюза недополучат в этот период около 100 миллионов кубометров газа.
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