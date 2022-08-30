Песков: За иррациональные шаги Европы в газовом вопросе расплачиваются простые граждане

За необъяснимые решения Евросоюза в ситуации с газом приходится платить простым европейцам. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По просьбе сотрудников СМИ он прокомментировал трудности с возвращением России турбины для газопровода "Северный поток". На фоне этих проблем и остановки других агрегатов для ремонта сейчас задействуется лишь часть от мощности этого газопровода, напомнил представитель Кремля.