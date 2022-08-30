В Кремле рассчитывают, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится
Москва заинтересована, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялась, несмотря на продолжающиеся обстрелы территории станции Вооружёнными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля ещё раз повторил, что Россия заинтересована в этой миссии и давно её ждёт.
Напомним, накануне миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Предполагается, что она внесёт ясность в ситуацию вокруг станции и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе.
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