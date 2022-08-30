Песков: Россия не оставит без ответа визовые ограничения ЕС в отношении граждан РФ

Россия защитит интересы граждан и будет следить за тем, какое решение по визовому вопросу примет Евросоюз. Как подчеркнул пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, у европейцев есть разные точки зрения на этот счёт.

"Будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьёзное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан. И, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори. Отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан", — сказал Песков.

Комментируя намерения глав МИД стран Европы обсудить данный вопрос, официальный представитель Кремля посетовал, что "шаг за шагом и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума". По его мнению, "этот набор иррациональности, граничащей с безумием, к сожалению, допускает возможность того, что подобные решения могут обсуждаться".