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30 августа, 10:17

Песков назвал безответственностью обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными

Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже в гораздо более широкой географии", — сказал он журналистам.

Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, добавил представитель Кремля.

В Запорожской области раскрыли цель ударов ВСУ по ЗАЭС

В Запорожской области раскрыли цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Ранее Песков заявил: Москва рассчитывает на то, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится. Представитель Кремля ещё раз повторил, что Россия заинтересована в этой миссии и давно её ждёт.

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Александр Юнашев

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