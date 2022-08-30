Песков назвал безответственностью обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными

Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже в гораздо более широкой географии", — сказал он журналистам.

Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, добавил представитель Кремля.