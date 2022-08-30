Вучич: Сербия по-прежнему не планирует поддерживать санкции против РФ
Сербия не намерена менять позицию в отношении антироссийских санкций, Белград по-прежнему их не поддерживает. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Вучич.
"Это наша политика. В настоящий момент мы вообще не размышляем об изменении нашей политики. Думаю, политика, которую мы до сих пор вели, показала себя умной", — ответил глава государства на соответствующий вопрос.
При этом ранее Вучич сообщил о поиске альтернативы топливу из России. В том числе Белград хочет закупить около двух миллионов тонн угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, которые производят около 70% электричества в стране. По словам сербского лидера, цены, по которым Сербия закупает российский газ, стали фантастическими.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC