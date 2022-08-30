"Совсем уже скоро": Пушилин заявил о завершающей стадии подготовки трибунала в ДНР
Пушилин: Подготовка трибунала в ДНР находится на завершающей стадии
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками находится на завершающей стадии.
"Трибунал находится сейчас на завершающей стадии. Практически всё готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам", — сказал он журналистам.
Глава ДНР отметил, что для жителей республики важно осознавать, что "это совсем уже скоро".
Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "последней черте" в переговорах с Россией. В телеграм-канале он написал, что реакция украинской стороны на судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет "однозначной". При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, никакие слова Зеленского не повлияют на планы по проведению мариупольского трибунала.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ