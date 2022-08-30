"Совсем уже скоро": Пушилин заявил о завершающей стадии подготовки трибунала в ДНР

"Трибунал находится сейчас на завершающей стадии. Практически всё готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам", — сказал он журналистам.