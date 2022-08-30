МО РФ: ВСУ потеряли более 1,2 тысячи бойцов при попытке наступления на южном направлении

За прошедшие сутки армия ВСУ понесла масштабные потери в результате провальной попытки наступления по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что украинские войска пытались наступить на Николаево-Криворожском и других направлениях, но потеряли более 1200 военных.

"Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1200 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.