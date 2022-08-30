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Опубликовано 30 августа 2022, 10:22

ВС РФ уничтожили около 40 иностранных наёмников в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили более 200 украинских военных и около 40 иностранных наёмников в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населённого пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо личного состава были поражены более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о пяти уничтоженных пунктах управления ВСУ за сутки. Речь идёт о 108-й и 65-й механизированных бригадах в ДНР и Запорожской области, а также о 35-й и 36-й бригадах морской пехоты ВСУ в районе Николаева и Харькова.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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