ВС РФ уничтожили около 40 иностранных наёмников в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили более 200 украинских военных и около 40 иностранных наёмников в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населённого пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо личного состава были поражены более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.