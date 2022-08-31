В Крыму раскрыли, что за катастрофу скрывает "дымовая завеса" в виде заявлений Киева о "деоккупации"
Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил заявления Киева о "деоккупации" полуострова с дымовой завесой
Заявления украинских властей о подготовке маршрутов эвакуации населения из Крыма во время "деоккупации" являются дымовой завесой, призванной скрыть военную катастрофу. Такое мнение в своём телеграмм-канале в среду озвучил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он подверг власти Киева жёсткой критике, в частности, назвав их "эвакуаторы хреновы", а также выразил мнение, что о собственной значимости украинская элита продолжит вещать, даже оказавшись прижата при отступлении к польской границе.
"Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь, если руководство Украины говорит о "деоккупации Крыма", значит, не всё так плохо и ВСУ вот-вот всех победят", — рассуждает Аксёнов.
Ранее бывший замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова призналась, что Киев хотел "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Она добавила, что полуостров — это стратегически выгодный плацдарм для контроля над Чёрным морем.