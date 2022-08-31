В Крыму раскрыли, что за катастрофу скрывает "дымовая завеса" в виде заявлений Киева о "деоккупации"

Заявления украинских властей о подготовке маршрутов эвакуации населения из Крыма во время "деоккупации" являются дымовой завесой, призванной скрыть военную катастрофу. Такое мнение в своём телеграмм-канале в среду озвучил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он подверг власти Киева жёсткой критике, в частности, назвав их "эвакуаторы хреновы", а также выразил мнение, что о собственной значимости украинская элита продолжит вещать, даже оказавшись прижата при отступлении к польской границе.

"Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь, если руководство Украины говорит о "деоккупации Крыма", значит, не всё так плохо и ВСУ вот-вот всех победят", — рассуждает Аксёнов.