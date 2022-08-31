Если бы Киев и смог бы завладеть Крымом военным путём, и даже провести там дерусификацию, Зеленский всё равно бы столкнулся с сопротивлением местного населения. Так обозреватель Politico Джейми Деттмер прокомментировал заявление президента Украины о стремлению к захвату полуострова.

Автор материала перечислил активные мероприятия по дерусификации, проводимые киевским режимом. Он напомнил об избавлении от топонимов русского происхождения и демонтаже советских российских памятников, об исключении русского языка и литературы из школьной программы, а также о запрете на распространение книг и издательской продукции из России. На фоне этого он указал на то, что большинство крымчан относят себя к русским. Именно эту национальность указали 1,49 миллиона человек или 68 процентов жителей в результате переписи населения в Крыму в 2014 году.

"В своей речи на День Независимости на прошлой неделе Зеленский пообещал, что украинская армия возьмёт Крым. Но если этот день наступит, как Киев подойдёт к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65 процентов населения составляют русские?" — задался вопросом Деттмер.