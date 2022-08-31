Американский генерал призвал помочь Киеву ударить вглубь России
Генерал ВС США Арнольд: должны обеспечить Украину оружием, которое может ударить по России
НАТО и Соединённые Штаты в частности должны дать Украине оружие, которое позволит ей произвести удар вглубь России. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд
В эфире "24 канала" он назвал "огромной стратегической ошибкой" и глупостью требование к Киеву не использовать полученное им с Запада оружие для ударов по территории России.
"Соединённые Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России", — сказал Арнольд.
Он уточнил в виду, что не имеет в виду Крым. По мнению генерала в отставке, следует ударить по объектам "в сотнях километров вглубь России". Он предлагает также передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, самолёты и боевые дроны.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине сообщили о возможности вступить в НАТО до завершения российской военной спецоперации. Сказала об этом в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.
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