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31 августа, 04:03

Американский генерал призвал помочь Киеву ударить вглубь России

Генерал ВС США Арнольд: должны обеспечить Украину оружием, которое может ударить по России

НАТО и Соединённые Штаты в частности должны дать Украине оружие, которое позволит ей произвести удар вглубь России. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд

В эфире "24 канала" он назвал "огромной стратегической ошибкой" и глупостью требование к Киеву не использовать полученное им с Запада оружие для ударов по территории России.

"Соединённые Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России", — сказал Арнольд.

Он уточнил в виду, что не имеет в виду Крым. По мнению генерала в отставке, следует ударить по объектам "в сотнях километров вглубь России". Он предлагает также передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, самолёты и боевые дроны.

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Wikipedia \ Capt. Angelo Mejia

Андрей Григорьев

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