Украина захотела вступить в НАТО до окончания "Операции Z"

На Украине со возможности вступить в НАТО до завершения российской военной спецоперации. Сказала об этом в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — сообщила Стефанишина.

Она напомнила о многократных просьбах Киева принять его в альянс. Теперь "решение должен принять Брюссель", добавила чиновница. При этом вице-премьер выразила несогласие с тем, что страна, участвующая в вооружённом конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к североатлантическому альянсу.

"Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", — указала она.