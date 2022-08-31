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31 августа, 01:08

Украина захотела вступить в НАТО до окончания "Операции Z"

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев может вступить в НАТО до конца СВО

На Украине со возможности вступить в НАТО до завершения российской военной спецоперации. Сказала об этом в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — сообщила Стефанишина.

Она напомнила о многократных просьбах Киева принять его в альянс. Теперь "решение должен принять Брюссель", добавила чиновница. При этом вице-премьер выразила несогласие с тем, что страна, участвующая в вооружённом конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к североатлантическому альянсу.

"Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", — указала она.

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Лайф рассказывал, что в январе экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс с одним ограничением. Он предложил пренебречь правилом не брать в члены НАТО страны, у которых есть неразрешённые территориальные споры, а Грузия и Украина именно такие. Однако из-за этого нужно ограничить действие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что вооружённое нападение на одну страну – участницу НАТО будет рассматриваться как нападение на всех остальных.

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ТАСС / Zuma

Арина Родионова

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