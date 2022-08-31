Украина захотела вступить в НАТО до окончания "Операции Z"
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев может вступить в НАТО до конца СВО
На Украине со возможности вступить в НАТО до завершения российской военной спецоперации. Сказала об этом в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — сообщила Стефанишина.
Она напомнила о многократных просьбах Киева принять его в альянс. Теперь "решение должен принять Брюссель", добавила чиновница. При этом вице-премьер выразила несогласие с тем, что страна, участвующая в вооружённом конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к североатлантическому альянсу.
"Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", — указала она.
Лайф рассказывал, что в январе экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс с одним ограничением. Он предложил пренебречь правилом не брать в члены НАТО страны, у которых есть неразрешённые территориальные споры, а Грузия и Украина именно такие. Однако из-за этого нужно ограничить действие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что вооружённое нападение на одну страну – участницу НАТО будет рассматриваться как нападение на всех остальных.
ТАСС / Zuma