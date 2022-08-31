Опять конфуз: Байден запутался в главных документах США
Байден перепутал начало Конституции США с Декларацией независимости
Во время выступления на встрече в штате Пенсильвания президент США Джо Байден перепутал начало Конституции США с Декларацией независимости. Это два их трёх документов, основополагающих для Соединённых Штатов.
"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация", — заявил Байден.
С ним такое уже случалось — он путал главные документы своей страны в июне 2020 года. Тогда Байден сослался на конституцию, но при этом цитировал строчку из Декларации независимости.
Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах — три основополагающих документа для Америки.
Как писал ранее Лайф, политический обозреватель и ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Напомним, поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
Flickr / Marta Konicki