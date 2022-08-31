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31 августа, 00:59

Опять конфуз: Байден запутался в главных документах США

Байден перепутал начало Конституции США с Декларацией независимости

Во время выступления на встрече в штате Пенсильвания президент США Джо Байден перепутал начало Конституции США с Декларацией независимости. Это два их трёх документов, основополагающих для Соединённых Штатов.

"Мы, народ", так начинается наша конституция… декларация", — заявил Байден.

С ним такое уже случалось — он путал главные документы своей страны в июне 2020 года. Тогда Байден сослался на конституцию, но при этом цитировал строчку из Декларации независимости.

Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах — три основополагающих документа для Америки.

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Как писал ранее Лайф, политический обозреватель и ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Напомним, поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").

Обложка ©

Flickr / Marta Konicki

Арина Родионова

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