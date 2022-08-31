Опять конфуз: Байден запутался в главных документах США

Во время выступления на встрече в штате Пенсильвания президент США Джо Байден перепутал начало Конституции США с Декларацией независимости. Это два их трёх документов, основополагающих для Соединённых Штатов.

"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация", — заявил Байден.

С ним такое уже случалось — он путал главные документы своей страны в июне 2020 года. Тогда Байден сослался на конституцию, но при этом цитировал строчку из Декларации независимости.